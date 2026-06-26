Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 660 украинских дронов над регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили в ночь на 26 июня 660 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили в ночь на 26 июня 660 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями.

Кроме того, военные отразили атаки беспилотников над Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.

Все сбитые аппараты относились к БПЛА самолетного типа.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении дронов ВСУ, летевших к Москве. Общее количество украинских беспилотников, сбитых на подлете к столице с начала суток, достигло 47.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше