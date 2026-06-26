Силы ПВО за ночь сбили 660 украинских дронов над регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили в ночь на 26 июня 660 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны ВСУ были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской и Астраханской областями.
Кроме того, военные отразили атаки беспилотников над Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.
Все сбитые аппараты относились к БПЛА самолетного типа.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении дронов ВСУ, летевших к Москве. Общее количество украинских беспилотников, сбитых на подлете к столице с начала суток, достигло 47.