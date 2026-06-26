Россия остановила ввоз всей рыбы из Армении после новых проверок

Российская сторона временно прекратила сертификацию продукции ещё двух производителей из Армении. Решение будет действовать до устранения ранее выявленных нарушений. В ведомстве напомнили, что ранее из-за системных замечаний Еревану было предложено остановить оформление экспортных партий практически всех рыбоперерабатывающих компаний страны.
Исключение тогда сделали только для предприятий «МФ Экспорт» и «Инвест плюс», представители которых участвовали в проведённой инспекции. Для этих организаций был установлен усиленный лабораторный контроль. После дополнительного изучения материалов специалисты подготовили предварительный отчёт о результатах проверки.
По итогам анализа Россельхознадзор решил временно приостановить сертификацию продукции указанных компаний до устранения обнаруженных несоответствий и предоставления подтверждающих документов. Таким образом, на данный момент ограничения затронули весь экспорт рыбной продукции из Армении на российский рынок. В ведомстве отметили, что продолжают взаимодействовать с армянскими коллегами по вопросам обеспечения безопасности поставляемых товаров и устранения выявленных недостатков.
Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на ввоз из Армении некоторых сельскохозяйственных культур, включая томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику из-за фитосанитарных нарушений. Также с мая закрыт импорт цветов из соседней республики до завершения проверки теплиц. Роспотребнадзор потребовал изъять из оборот. А с 2 июня ведомство приостановило ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбной продукции из Армении.
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