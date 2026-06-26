Россия остановила ввоз всей рыбы из Армении после новых проверок

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на ввоз из Армении некоторых сельскохозяйственных культур, включая томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику из-за фитосанитарных нарушений. Также с мая закрыт импорт цветов из соседней республики до завершения проверки теплиц. Роспотребнадзор потребовал изъять из оборот. А с 2 июня ведомство приостановило ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбной продукции из Армении.