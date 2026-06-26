Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия остановила ввоз всей рыбы из Армении после новых проверок

Россельхознадзор распространил ограничения на оставшиеся армянские предприятия, поставлявшие рыбу в Россию. В результате поставки такой продукции из республики оказались полностью приостановлены. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: Life.ru

Российская сторона временно прекратила сертификацию продукции ещё двух производителей из Армении. Решение будет действовать до устранения ранее выявленных нарушений. В ведомстве напомнили, что ранее из-за системных замечаний Еревану было предложено остановить оформление экспортных партий практически всех рыбоперерабатывающих компаний страны.

Исключение тогда сделали только для предприятий «МФ Экспорт» и «Инвест плюс», представители которых участвовали в проведённой инспекции. Для этих организаций был установлен усиленный лабораторный контроль. После дополнительного изучения материалов специалисты подготовили предварительный отчёт о результатах проверки.

По итогам анализа Россельхознадзор решил временно приостановить сертификацию продукции указанных компаний до устранения обнаруженных несоответствий и предоставления подтверждающих документов. Таким образом, на данный момент ограничения затронули весь экспорт рыбной продукции из Армении на российский рынок. В ведомстве отметили, что продолжают взаимодействовать с армянскими коллегами по вопросам обеспечения безопасности поставляемых товаров и устранения выявленных недостатков.

Напомним, с 30 мая Россия ввела ограничения на ввоз из Армении некоторых сельскохозяйственных культур, включая томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику из-за фитосанитарных нарушений. Также с мая закрыт импорт цветов из соседней республики до завершения проверки теплиц. Роспотребнадзор потребовал изъять из оборот. А с 2 июня ведомство приостановило ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбной продукции из Армении.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше