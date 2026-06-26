Во Франции побит рекорд аномальной жары, в странах ЕС фиксируют сотни смертей

С 18 июня во Франции в водоемах утонули не менее 48 человек. Все они пытались охладиться. Власти призвали жителей быть особенно осторожными при купании в необорудованных местах. Среди погибших оказался футболист клуба «Генгам» Кензо Кис, который утонул в реке Рона, пытаясь охладиться после жары.