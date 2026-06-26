75% нижегородцев проверяют работодателя перед отправкой резюме — опрос

Согласно опросу SuperJob, 75% жителей Нижегородской области проверяют работодателя перед отправкой резюме или походом на собеседование. Только 13% респондентов заявили, что не изучают информацию о компании вообще.
Мужчины оказались чуть внимательнее: о проверке работодателя сообщили 79% мужчин против 70% женщин. По возрастным группам наибольшую бдительность проявляют люди 35−45 лет (77%), тогда как молодёжь и старшее поколение проверяют работодателей реже (72%).
Уровень дохода также влияет на аккуратность при выборе места работы: среди тех, кто зарабатывает до 150 тысяч рублей, работодателей проверяют 68%, а среди более обеспеченных соискателей — 82%.
Наиболее популярные способы проверки — чтение отзывов сотрудников и изучение «чёрных списков» (73%). Данные о финансовой и налоговой отчётности, судебных делах и участии в тендерах ищут 17% опрошенных. Официальный сайт компании просматривают 14%, 8% опрашивают знакомых, 5% анализируют требования вакансии и карточку работодателя. По 3% респондентов изучают соцсети компании, историю присутствия на рынке и отзывы клиентов. Лишь 1% интересуется данными о руководителе.
Полный массив данных получен среди экономически активного населения Нижегородской области в рамках опроса SuperJob.
Ранее сообщалось, что более 6,7 тысячи нижегородских школьников и студентов стали участниками проекта Минтруда РФ по профориентации молодежи.