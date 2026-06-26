75% нижегородцев проверяют работодателя перед отправкой резюме — опрос

Наиболее популярные способы проверки — чтение отзывов сотрудников и изучение «чёрных списков» (73%). Данные о финансовой и налоговой отчётности, судебных делах и участии в тендерах ищут 17% опрошенных. Официальный сайт компании просматривают 14%, 8% опрашивают знакомых, 5% анализируют требования вакансии и карточку работодателя. По 3% респондентов изучают соцсети компании, историю присутствия на рынке и отзывы клиентов. Лишь 1% интересуется данными о руководителе.