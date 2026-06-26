Как стирать ночью и не разбудить соседей: советы от эксперта ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил RT, что стирка в ночное время допустима и может быть экономически выгодна для семьи. По его словам, собственники имеют право использовать бытовую технику, когда им удобно; при этом Жилищный кодекс требует уважать покой соседей, но нормальная работа исправной техники сама по себе не нарушает чужие права.