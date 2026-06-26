Как стирать ночью и не разбудить соседей: советы от эксперта ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил RT, что стирка в ночное время допустима и может быть экономически выгодна для семьи. По его словам, собственники имеют право использовать бытовую технику, когда им удобно; при этом Жилищный кодекс требует уважать покой соседей, но нормальная работа исправной техники сама по себе не нарушает чужие права.
Для того чтобы жалоба соседей была обоснованной, шум должен превышать санитарные нормы: порог для тёмного времени суток составляет 30 дБ. Бондарь отметил, что современные стиральные машины в режиме стирки могут работать немного громче, но конструкция домов обычно глушит этот звук, и зафиксировать нарушение трудно.
Кроме экономии, ночная стирка выгодна при наличии многотарифного счётчика: тарифы с 23:00 до 07:00 ниже, а экономия на подогреве воды заметна. Чтобы снизить шум и вибрацию, эксперт рекомендовал простые меры: антивибрационные коврики или подставки, выравнивание ножек машины, использование «тихого» режима и закрытие двери ванной. Эти простые шаги помогут и сохранить добрососедские отношения, и уменьшить коммунальные расходы, резюмировал Бондарь.
Ранее сообщалось, что в Балахнинском округе мужчина пытался сжечь своих соседей из-за шума.