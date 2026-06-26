В «Альфа-Банке» назвали черты «аномально успешных» инвесторов

Успешный инвестор дисциплинирован и способен просчитывать потери на рынке. Об этом рассказал лидер продуктового стрима биржевых продуктов «Альфа-Банка», основатель конкурса «Лучший частный инвестор» на Мосбирже Валерий Скотников в рамках проекта «Какой курс?» на Радио РБК.
По его наблюдениям, у «аномально успешного» инвестора «железная воля и дисциплина». «Те, кому удается превозмочь себя, те более успешны, чем все остальные», — рассказал он.
Успешного инвестора отличает умение установить себе «ограничения в торговле» и контролировать потенциальные потери на рынке. «Это аксиома, которая всем известна, но, к сожалению, не все ее соблюдают», — напомнил Скотников.
Какой сейчас курс? Куда движется финансовая система и что нужно об этом знать, чтобы правильно распоряжаться своими деньгами? Как выбрать инструменты для инвестиций, собрать портфель и оценить риски? На эти вопросы РБК на всех площадках будет отвечать вместе с экспертами с 22 июня по 5 июля в рамках проекта «Какой курс?». Многих из них вы можете увидеть лично на главном инвестиционном событии — «Инвест Викенде» РБК 27 июня. Билеты на событие по ссылке.
Психологически ответственному поведению при биржевой торговле мешает небольшой стартовый капитал: «Если у вас совсем немного денег, в десятках тысяч рублей, то часто мы легкомысленно можем относиться к потерям». Попытки «поймать удачу за хвост» мешают выстроить дисциплину, напомнил он.
23 июня директор департамента по работе с ключевыми клиентами «Цифра Брокера» Никита Гришунин в рамках проекта «Какой курс?» предложил свою версию портрета квалифицированного инвестора. По его словам, в последние годы инвесторы становятся моложе, «люди в возрасте 35−45 лет». Зачастую они — предприниматели, топ-менеджеры, стартаперы. Грушинин также подчеркнул, что квалифицированный инвестор должен понимать, как действовать в рыночных циклах.
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