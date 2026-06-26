Белорусов предупредили о запрете называть номер талона к врачу и сообщениях из поликлиники

Белорусам запретили диктовать номер талона к врачу, который пришел в SMS. Об этом предупредил телеграм-канал «Народный антифейк».
Сообщили, что белорусам пишут мошенники от имени медсестер и пугают мнимыми проблемами с медицинской картой. Жертву располагают тем, что в медкарте якобы не хватает сведений и нужно продиктовать номер талона или код, который придет в SMS. Когда человек это делает, он попадает на крючок злоумышленников.
— Никогда не сообщайте никому коды из SMS, номера талонов, паспортные данные и любую другую личную информацию. Ни медсестры, ни поликлиники, ни банки не просят диктовать коды по телефону или в мессенджерах, — подчеркнули в Минздраве.
Также в ведомстве предупредили, что после отказа продиктовать код, мошенники могут прислать мнимый документ якобы с указом о переходе на электронные медицинские карты. Это тоже уловка мошенников и их требованиям не нужно следовать.
А еще мы писали, что белорус пойдет под суд за преступление, которое совершил со своим пакетом.