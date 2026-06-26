Белорусов предупредили о запрете называть номер талона к врачу и сообщениях из поликлиники

Сообщили, что белорусам пишут мошенники от имени медсестер и пугают мнимыми проблемами с медицинской картой. Жертву располагают тем, что в медкарте якобы не хватает сведений и нужно продиктовать номер талона или код, который придет в SMS. Когда человек это делает, он попадает на крючок злоумышленников.