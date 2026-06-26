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82 рубля за технику на 9 тысяч: в Красноярске будут судить квартирных воров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанут двое ранее судимых жителей одного дома, которых обвиняют в краже имущества из квартиры на сумму более 122 тысяч рублей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанут двое ранее судимых жителей одного дома, которых обвиняют в краже имущества из квартиры на сумму более 122 тысяч рублей.

В начале мая в полицию обратился владелец квартиры. На месте полицейские обнаружили, что рядом со входом в стене выбита дыра. По версии следствия, через нее фигуранты смогли открыть дверь изнутри.

Как установили полицейские, мужчины сначала залезли на чердак в поисках металлолома. Ничего ценного там не нашли, но заметили открытую дверь в соседний подъезд и решили обокрасть квартиру.

Один из них принес кувалду. После этого обвиняемые выбили отверстие в стене возле входа, открыли замок с обратной стороны и вынесли имущество на чердак. Часть вещей они сдали на металлолом. За микроволновку и печь для гриля общей стоимостью 9 тысяч рублей мужчины получили 82 рубля.

Часть похищенного полицейские вернули владельцу. Расследование уголовного дела о краже завершено. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в краевом МВД.