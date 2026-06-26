82 рубля за технику на 9 тысяч: в Красноярске будут судить квартирных воров

Один из них принес кувалду. После этого обвиняемые выбили отверстие в стене возле входа, открыли замок с обратной стороны и вынесли имущество на чердак. Часть вещей они сдали на металлолом. За микроволновку и печь для гриля общей стоимостью 9 тысяч рублей мужчины получили 82 рубля.