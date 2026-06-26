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В Риме предупредили о грядущей «катастрофе» в аэропортах

В аэропортах Рима в разгар летнего сезона может возникнуть транспортный коллапс из-за новой системы биометрического контроля на границе ЕС, предупредил оператор Aeroporti di Roma. В Еврокомиссии заявили о штатной работе системы.

Источник: РБК

В римских аэропортах из-за новой биометрической системы контроля въезда и выезда в ЕС в разгар летнего туристического сезона существует риск «катастрофы», заявил глава итальянской компании Aeroporti di Roma Марко Тронконе, пишет Financial Times. Компания Тронконе управляет двумя главными аэропортами Рима — Фьюмичино и Чампино.

По словам Тронконе, аэропортам, вероятно, придется временно отказаться от обязательной регистрации части пассажиров в системе, чтобы избежать транспортного коллапса. «Единственный выход — открыть клапан. Мы не сможем обеспечить регистрацию 100% пассажиров», — сказал он. Глава Aeroporti di Roma также оценил уровень своей обеспокоенности на «восемь или девять» баллов из десяти.

Система EES (Entry/Exit System, система въезда и выезда), предусматривающая сбор отпечатков пальцев и фотографирование граждан стран, не входящих в ЕС, при первом въезде в Шенгенскую зону, начала поэтапно действовать в середине апреля после нескольких переносов. Однако ее внедрение сопровождалось техническими сбоями и длинными очередями, из-за чего некоторые аэропорты уже частично приостанавливали проверки, пишет издание.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которые приводит FT, в наиболее загруженных аэропортах Европы время ожидания в очередях этим летом может достигать шести часов. В отрасли также предупреждают, что задержки способны повлиять на расписание рейсов не только в странах ЕС, но и за его пределами.

В Европейской комиссии заявили изданию, что система EES «полностью функционирует во всех странах Шенгенской зоны и работает хорошо». В Брюсселе считают, что основные причины очередей связаны с нехваткой персонала, ограничениями инфраструктуры и высокой концентрацией рейсов, при этом действующие правила позволяют государствам временно приостанавливать биометрические проверки для обеспечения пропускной способности границы.

Система была введена Евросоюзом в октябре 2025 года. В апреле FT писала, что после полного запуска электронной системы въезда/выезда в ЕС в аэропортах 15 стран возникли серьезные сбои и многочасовые очереди на пограничном контроле.

Международная ассоциация аэропортов (ACI) весной предупреждала, предупреждает, что очереди уже возникают в часы пик, а летом ситуация может стать критической. Среди основных причин назывались сбои ИТ-систем, проблемы кибербезопасности, нехватка персонала и неисправность автоматических терминалов биометрической регистрации. По оценке ассоциации, оформление одного пассажира в часы пик может занимать до пяти минут.

В Еврокомиссии заявили, что среднее время регистрации составляет около 70 секунд. В Брюсселе считают, что система работает штатно, а ответственность за ее внедрение лежит на государствах — членах ЕС.

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