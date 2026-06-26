В Риме предупредили о грядущей «катастрофе» в аэропортах

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которые приводит FT, в наиболее загруженных аэропортах Европы время ожидания в очередях этим летом может достигать шести часов. В отрасли также предупреждают, что задержки способны повлиять на расписание рейсов не только в странах ЕС, но и за его пределами.