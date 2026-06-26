Однокомнатные квартиры в Нижнем Новгороде подорожали на 14,5% за год

Нижний Новгород признали городом с перспективой подорожания вторичного жилья. Об этом сообщиил аналитики платформы по поиску квартир и hh.ru.
В Нижнем Новгороде наблюдается сбалансированная динамика доходов и стоимости жилья: за год средние зарплаты и цена квадратного метра на вторичном рынке выросли синхронно — на 12%. Сейчас заработок в городе составляет 78,8 тыс. рублей, а стоимость «квадрата» достигла 182,5 тыс. рублей.
В рамках исследования эксперты соотнесли темпы роста зарплат и цен на жильё в крупных городах страны. По выборке в целом жильё подорожало в среднем на 9%, а доходы населения — на 16%. Нижний Новгород оказался в третьей группе городов: здесь темпы роста зарплат ниже среднего по выборке, а стоимость жилья увеличивается ощутимо.
Аналогичная ситуация зафиксирована в Санкт‑Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. Специалисты характеризуют эти мегаполисы как значимые межрегиональные узлы: в них сформирован зрелый рынок недвижимости и стабильно высокий спрос — в том числе со стороны покупателей из иных регионов.
Специалисты выделили две категории городов с потенциалом дальнейшего роста цен. Первая — крупные межрегиональные центры с большой численностью населения и развитым рынком жилья (в их числе Нижний Новгород, Москва, Санкт‑Петербург и другие). Вторая — города, где доходы жителей заметно выросли, но рынок недвижимости пока не успел полностью учесть этот фактор (Астрахань, Псков, Абакан, Владикавказ, Майкоп, Иркутск, Уфа).
Во вторую категорию вошли населённые пункты, в которых зарплаты увеличились быстрее среднего показателя, а рост цен на жильё оказался минимальным либо вовсе сменился снижением. По прогнозам экспертов, в этих локациях возможна последующая корректировка стоимости недвижимости — рынок может «догнать» рост доходов.
Результаты исследования демонстрируют, что в крупных городах рост доходов населения в целом опережает темпы удорожания вторичного жилья. Такая ситуация способна стимулировать спрос, особенно в значимых региональных центрах и в тех городах, где цены ещё не в полной мере отражают увеличение заработков.
Ранее интерес к покупке вторичного жилья вырос на 21% в Нижнем Новгороде.