Однокомнатные квартиры в Нижнем Новгороде подорожали на 14,5% за год

В рамках исследования эксперты соотнесли темпы роста зарплат и цен на жильё в крупных городах страны. По выборке в целом жильё подорожало в среднем на 9%, а доходы населения — на 16%. Нижний Новгород оказался в третьей группе городов: здесь темпы роста зарплат ниже среднего по выборке, а стоимость жилья увеличивается ощутимо.