В Ростовской области за сутки 25 июня потушили 22 возгорания

В донском регионе за 25 июня потушили 22 возгорания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.
Спасатели ликвидировали 6 техногенных пожаров и 16 загораний сухой растительности и мусора. Кроме того, они извлекли из водоема тело 57-летнего мужчины в хуторе Масаловка Каменского района. Он ушел из дома еще 19 июня и считался без вести пропавшим.
— Обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся следственные мероприятия, — говорится в сообщении ведомства.
Всего за сутки на разные ЧП выезжали 148 сотрудников МЧС на 37 единицах спецтехники.
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