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В Калининградской области военные учатся отражать нападение диверсантов

Тренировку провели на побережье ракетчики.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области военнослужащие берегового ракетного соединения провели тренировку по отражению нападение диверсантов на полевой лагерь. Учения прошли на побережье ночью, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» развернули полевой лагерь, оборудовав позиции пусковых ракетных установок. По легенде тренировки диверсанты попытались напасть на лагерь. Их вовремя заметили дежурные — нападение отразили.

Использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки, чтобы приблизить происходящее к условиям современного боя.

Тренировка прошла штатно.

Отмечается, что ракетчики несут постоянное боевое дежурство по охране и обороне морских границ и побережья Калининградской области.