В Москве раскрыто убийство 21-летней давности

Как стало известно «МК», утром 3 июля 2005 года на Большой Андроньевской улице во дворе дома пьяные мужчина и женщина в ходе ссоры напали на свою знакомую. Женщина удерживала ее, а мужчина душил чулками. Совершив убийство, они скрылись.