ЕАЭС укрепляет связи с Индией и Эфиопией

АСТАНА, 26 июн — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошел второй раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между государствами ЕАЭС и Индией.
Стороны обсудили текст будущего соглашения, а также вопросы доступа на рынок, сообщает ЕЭК. В результате договорились о графике дальнейшего движения вперед.
«Переговорные команды рассмотрели основные моменты будущей сделки, в том числе правила в сфере нетарифных мер и ключевые запросы по доступу на рынок друг друга. Конструктивный подход всех сторон свидетельствует о нацеленности на достижение значимых результатов», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Налаживаются связи и с Эфиопией, в Москве прошла встреча министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева и посла Эфиопии в России Генета Тешоме Жирру.
Иманалиев отметил устойчивый рост товарооборота стран ЕАЭС с Эфиопией.
«Товарооборот стран ЕАЭС с Эфиопией в 2025 году вырос относительно 2024 года более чем в 3 раза. Положительная динамика во многом обусловлена активным диалогом ЕЭК не только с Эфиопией, но и с Комиссией Африканского союза, объединяющей практически все государства континента», — отметил министр.
По его словам, ЕЭК придает торгово-экономическому сотрудничеству с Эфиопией важное значение в рамках расширения экономического присутствия государств ЕАЭС на Африканском континенте. Данияр Иманалиев рассказал о подготовке Евразийской экономической комиссией нового проекта меморандума с Африканским союзом и о налаживании взаимодействия с другими субрегиональными объединениями Африки.
Также министр предложил провести семинар для представителей органов госуправления и бизнеса Эфиопии по тематике регуляторики в рамках ЕАЭС.
Еще обсудили возможность заключения меморандума о сотрудничестве ЕЭК и правительства Эфиопии, а также совместное участие в мероприятиях по интеграционной тематике, проводимых в странах ЕАЭС и Эфиопии.
Глава дипломатической миссии Эфиопии приветствовал инициативы ЕЭК по развитию торгово-экономического сотрудничества.
Эфиопия входит в число стран Африканского союза — международной межправительственной организации, объединяющей 55 государств с населением около 1 миллиарда человек.