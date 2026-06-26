ЕАЭС укрепляет связи с Индией и Эфиопией

«Товарооборот стран ЕАЭС с Эфиопией в 2025 году вырос относительно 2024 года более чем в 3 раза. Положительная динамика во многом обусловлена активным диалогом ЕЭК не только с Эфиопией, но и с Комиссией Африканского союза, объединяющей практически все государства континента», — отметил министр.