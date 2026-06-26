Опасным поездкам на электросамокатах готовят конец: полиция Алматы выступила с заявлением

«Выезд на проезжую часть в неположенных местах, перевозка пассажиров, движение по пешеходным зонам на высокой скорости — всё это ежедневно фиксируют полицейские и камеры видеонаблюдения. Каждое такое нарушение создает реальную угрозу жизни и здоровью как самих водителей электросамокатов, так и других участников дорожного движения».