Опасным поездкам на электросамокатах готовят конец: полиция Алматы выступила с заявлением

И это происходит, как отмечают в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы, несмотря на действующие требования безопасности.
«Выезд на проезжую часть в неположенных местах, перевозка пассажиров, движение по пешеходным зонам на высокой скорости — всё это ежедневно фиксируют полицейские и камеры видеонаблюдения. Каждое такое нарушение создает реальную угрозу жизни и здоровью как самих водителей электросамокатов, так и других участников дорожного движения».
Между тем, уточнили стражи порядка, уже с 1 июля 2026 года вступают в силу дополнительные требования к эксплуатации электросамокатов.
«Контроль за соблюдением законодательства будет усилен. Наряды полиции продолжают профилактические рейды и патрулирование наиболее оживленных участков города. Принципиальная правовая оценка будет дана каждому факту нарушения».
8 июня 2026 года мы рассказывали, что в Алматы появились информационные знаки, запрещающие движение самокатов. Их установили вдоль реки Есентай через каждые 100 метров.