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В пятницу в Калининград придет жара +28°С

Сегодня небо будет ясное и без дождей.

В пятницу, 26 июня, в Калининграде утром воздух начнет прогреваться и потеплеет уже до +25…+27°С к полудню. Днем до +26…+28°С, ясно и без дождей. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Небольшие кратковременные дожди не исключены сегодня лишь на востоке региона (Черняховский, Гусевский, Озерский районы).

Вечером температура опустится до +18…+22°С к закату и +16…+18°С к полуночи, ветер слабый.

Напомним, в грядущие выходные в Калининграде и в области воздух прогреется выше +30…+32°С, а в воскресенье до +34…+35°С.

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