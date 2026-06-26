В пятницу в Калининград придет жара +28°С

В пятницу, 26 июня, в Калининграде утром воздух начнет прогреваться и потеплеет уже до +25…+27°С к полудню. Днем до +26…+28°С, ясно и без дождей. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».