Нашли в капусте: в Калининградскую область из Сербии прибыл новый паразит

На таможенном складе временного хранения в Багратионовске в партии сербской капусты обнаружили вредных насекомых. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
В партии овощей при проверке выявили западный цветочный трипс.
«Мелкое насекомое, является опасным вредителем для овощной и цветочной продукции. Способен переносить вирусы растений (например, вирус томатов). Для людей он безопасен, но может уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур», — описали опасного пассажира в ведомстве.
Получатель груза принял решение отправить капусту на обеззараживание.
Три партии абрикосов и персиков, которые привезли в Калининградскую область из Турции, оказались заражены западным цветочным трипсом.
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