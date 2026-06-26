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Нашли в капусте: в Калининградскую область из Сербии прибыл новый паразит

20 тонн овощей отправили на обеззараживание.

Источник: Клопс.ru

На таможенном складе временного хранения в Багратионовске в партии сербской капусты обнаружили вредных насекомых. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В партии овощей при проверке выявили западный цветочный трипс.

«Мелкое насекомое, является опасным вредителем для овощной и цветочной продукции. Способен переносить вирусы растений (например, вирус томатов). Для людей он безопасен, но может уничтожить до 80% урожая сельскохозяйственных культур», — описали опасного пассажира в ведомстве.

Получатель груза принял решение отправить капусту на обеззараживание.

Три партии абрикосов и персиков, которые привезли в Калининградскую область из Турции, оказались заражены западным цветочным трипсом.

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