Психолог Гусева: из-за культуры доступности человек не расслабляется в отпуске

Невозможность расслабиться эксперт связывает с культурой постоянной доступности. Современный мир требует от нас 24/7 присутствия через мессенджеры, почту, звонки. Получается, что физически человек в отпуске, а психологически — на работе. Так как нужно отвечать на сообщения, что-то объяснять коллегам.