Россияне с 1 июля начнут оформлять сделки с недвижимостью с помощью биометрии

Цифровизация необходима, она позволяют масштабировать рост производительности труда. Однако без выстроенной операционной модели она не дает устойчивого эффекта. Об этом заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на сессии «Механизмы вместо людей: роботизация — быть или не быть?» в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума.