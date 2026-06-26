Россияне с 1 июля начнут оформлять сделки с недвижимостью с помощью биометрии

С 1 июля в России появится возможность оформлять электронные сделки с недвижимостью с использованием биометрической идентификации. Новый механизм станет дополнительным способом подтверждения личности при дистанционном подписании документов. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Для проверки будут использоваться изображение лица и запись голоса, хранящиеся в Единой биометрической системе. При оформлении сделки система должна будет сверить данные пользователя и подтвердить, что документы подписывает именно участник договора.
— Биометрия может стать дополнительным барьером против мошенничества. Она позволит точнее подтвердить, что сделку совершает именно собственник или сторона договора, а не лицо, получившее доступ к документам или электронной подписи, — заявил Якубовский.
При этом биометрическая идентификация не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет использоваться вместе с ней как дополнительный уровень защиты. Использование биометрии останется добровольным, а традиционные способы оформления сделок, включая обращение в МФЦ и нотариальное сопровождение, сохранятся, передает РИА Новости.
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