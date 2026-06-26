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2,26 млн рублей выделили на ремонт асфальта в нижегородском детсаду № 27

Исполнителю предстоит завершить все ремонтные мероприятия в срок не более 45 календарных дней с момента подписания договора.

В Нижнем Новгороде МБДОУ «Детский сад № 27» запустило закупочную процедуру для обновления асфальтового покрытия на своей территории. Сведения о проведении электронного аукциона размещены на портале госзакупок 25 июня 2026 года.

Предельная стоимость контракта установлена на уровне 2,26 млн рублей. Исполнителю предстоит завершить все ремонтные мероприятия в срок не более 45 календарных дней с момента подписания договора.

Приём заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 6 июля, определение победителя запланировано на 8 июля.