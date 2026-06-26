Диетолог Редина ответила, может ли кефир улучшить сон и успокоить нервы

Многие люди перед сном предпочитают выпить стакан кефира. Этот напиток не только способствует более быстрому засыпанию, но и помогает снизить уровень тревожности. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Полезные свойства кефира.
Ольга Редина объяснила, что кефир содержит аминокислоту триптофан, которая играет важную роль в синтезе серотонина и мелатонина. Серотонин влияет на эмоциональное состояние и настроение, а мелатонин регулирует циклы сна и бодрствования. Поэтому продукты, богатые триптофаном, могут способствовать более спокойному и глубокому сну.
Кроме того, кефир содержит магний, кальций и витамины группы B, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы. Магний помогает расслабить мышцы и улучшает нервную регуляцию. Его недостаток может проявляться в виде раздражительности, тревожности и проблем со сном. Хотя стакан кефира не восполнит дефицит магния полностью, он поможет поддержать нервную систему.
Рекомендуется выбирать свежий кефир без сахара и пить его за час-полтора до сна.
Снижение тревожности.
В последние годы ученые активно изучают связь между состоянием кишечника и психическим здоровьем. Оказалось, что кефир содержит живые бактерии, которые поддерживают здоровье кишечной микрофлоры. Здоровая микрофлора может положительно влиять на эмоциональное состояние и снижать тревожность.
Однако кефир не заменяет лечение хронической тревожности и стресса.
Когда кефир может быть вреден.
Несмотря на все полезные свойства, кефир подходит не всем. При непереносимости лактозы, обострении гастрита с повышенной кислотностью или некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта употребление кефира может вызвать дискомфорт. Также у некоторых людей после употребления кисломолочных продуктов на ночь могут возникнуть вздутие живота, урчание или тяжесть. Поэтому важно ориентироваться на индивидуальную реакцию организма.