Диетолог Редина ответила, может ли кефир улучшить сон и успокоить нервы

Несмотря на все полезные свойства, кефир подходит не всем. При непереносимости лактозы, обострении гастрита с повышенной кислотностью или некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта употребление кефира может вызвать дискомфорт. Также у некоторых людей после употребления кисломолочных продуктов на ночь могут возникнуть вздутие живота, урчание или тяжесть. Поэтому важно ориентироваться на индивидуальную реакцию организма.