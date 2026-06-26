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В Дудинке мать заплатит штраф за подаренный 16-летней дочери питбайк

У девушки не было прав и страховки.

В Дудинке 16-летняя девушка без прав устроила поездку на питбайке. Теперь матери подростка придётся заплатить штраф. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Днём на улице Строителей инспекторы ДПС остановили подростка за рулём питбайка. 16-летняя девушка не имела водительского удостоверения и страховки. Как выяснилось, транспорт она получила в подарок от матери.

На место вызвали законного представителя. Байк задержали и отправили на спецстоянку. На нарушительницу составили протоколы за управление без прав и отсутствие страховки. На мать — за передачу управления лицу без прав. Общая сумма штрафов может превысить 40 тысяч рублей.

Материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали, что 17-летняя девушка без прав перевернулась на чужой машине под Красноярском.