В Дудинке мать заплатит штраф за подаренный 16-летней дочери питбайк

На место вызвали законного представителя. Байк задержали и отправили на спецстоянку. На нарушительницу составили протоколы за управление без прав и отсутствие страховки. На мать — за передачу управления лицу без прав. Общая сумма штрафов может превысить 40 тысяч рублей.