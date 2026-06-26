Некоторых жителей Красноярского края зовут в бесплатные путешествия по региону

В Красноярском крае стартовала программа льготных экскурсионных поездок. Жителям предлагают автобусно-пешеходные маршруты по Красноярску и его окрестностям.
Путешествия доступны учащимся и воспитанникам образовательных организаций, пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам войны и труда, а также участникам СВО и членам их семей. Остальные жители также могут поехать, но тур для них будет платным.
Среди направлений — экскурсия в Национальный центр имени Астафьева в Овсянке, где можно узнать о жизни и творчестве сибирского писателя, посетить смотровую площадку с памятником «Царь-рыба». Для тех, кто хочет открыть малоизвестные страницы истории города, подготовили программу «Адреса любви» — маршрут, связанный с судьбами людей, архитектурой и культурным наследием.
Маршрут «Больше, чем Красноярск» охватывает главные достопримечательности города, знакомит с биографиями знаменитых земляков, культурой народов Енисейской Сибири и местными традициями. В программу также включено посещение этнодеревни в экопарке «Серебряный лог».
Любителей природы ждет экскурсия в пещеру Караульная. Там можно увидеть природный памятник, узнать его историю про помощи экскурсовода и цифрового гида, а также поучаствовать в мастер-классе. Еще один вариант — «Духовные горизонты» — посвящен храмам Красноярска и религиозному многообразию города.
Программа работает в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который ставит задачу сделать путешествия доступнее и развивать внутренний туризм. Узнать подробности и записаться можно по ссылке.
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