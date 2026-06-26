В Хабаровском крае запланированы зарядки, пробежки и фестиваль брейкинга

Так, в ближайшую субботу в Хабаровске состоится утренняя пробежка на 5 км: старт — в 9:00 от набережной стадиона им. Ленина (у сцены возле речного вокзала). В Комсомольске на Амуре 27 июня пройдёт «Чемпионская зарядка» с кандидатом в мастера спорта по боксу Никитой Берчанским. Тренировка доступна для всех желающих независимо от уровня подготовки; начало — в 10:00 на площадке Центра игровых видов спорта и единоборств по адресу пр. Победы, 6/1.