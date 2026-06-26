В Волгограде урежут мощность недостроенных очистных на острове Голодном

Согласно проектно-сметной документации, на текущий момент в состав очистных сооружений входят 4 блока очистки: сооружения № 1 и № 2 мощностью по 80 тыс. м3 в сутки, а также блоки № 3 и № 4 мощностью, соответственно, 200 тыс. м3 в сутки и 134 тыс. м3 в сутки. При этом эксперты пришли к выводам, что блок № 1 не обеспечивает нормативную очистку, а блок № 3 и вовсе не достроен. Проектной организации предстоит разработать документы по их реконструкции.