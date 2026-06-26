В Хабаровске бригады скорой получили 20 ЭКГ-комплексов с ИИ

В Хабаровске бригады скорой медицинской помощи получили 20 современных портативных ЭКГ-комплексов с функцией онлайн-передачи данных, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Оборудование передано краевой клинической больницей имени С. И. Сергеева при поддержке компании «Сбер». Новые аппараты позволяют фельдшерам снимать электрокардиограмму прямо на месте вызова и мгновенно отправлять данные на расшифровку врачам-кардиологам стационара.
Врачи в режиме реального времени могут подтвердить или исключить признаки инфаркта и дать рекомендации бригаде скорой, что ускоряет принятие решения о тактике лечения пациента.
В комплексы встроен модуль искусственного интеллекта, который помогает выявлять сердечно-сосудистые патологии с точностью до 90% и сокращает время обработки данных примерно на 20%. При этом итоговое решение всегда остаётся за врачом.
Если связь отсутствует, кардиограмма сохраняется в памяти устройства и автоматически передаётся при восстановлении сигнала. Таким образом, бригада может получить дистанционное заключение даже в условиях нестабильной связи.
По данным медиков, такие технологии особенно важны при подозрении на инфаркт и другие острые состояния, когда счёт идёт на минуты и критически важно сократить время до постановки диагноза и начала лечения.