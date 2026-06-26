Медведица Маша в хабаровском кафе упитана, здорова, но нарушения всё-таки нашли

В прокуроре разъяснил, что бурые медведи включены в утвержденный 08.05.2025 Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1163-р Перечень животных, запрещенных к содержанию. Однако, в соответствии с Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» эти требования не распространяются на животных, приобретенных до 01.01.2020, которые могут находиться на содержании владельцев до наступления их естественной смерти.