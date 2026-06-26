Медведица Маша в хабаровском кафе упитана, здорова, но нарушения всё-таки нашли

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту содержания медведя в клетке на территории придорожного кафе «Странник» в пригороде Хабаровска. Исполняющий обязанности природоохранного прокурора с привлечением специалиста управления ветеринарии краевого правительства провели обследование места содержания животного, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
«Самка бурого медведя, приобретена ООО “ВСДВ” в 2002 году, содержится в специально оборудованном вольере, в котором установлена металлическая емкость для купания, а также отдельный деревянный короб, который в зимний период медведица использует в качестве берлоги. При осмотре животного признаков, указывающих на наличие заболеваний, травм или патологий, не выявлено, активность соответствует виду и возрасту, аппетит сохранен, упитанность высокая», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, выявлены нарушения ветеринарного законодательства, в связи с чем, природоохранный прокурор внес представление ООО «ВСДВ», которое незамедлительно рассмотрено. Разработан и утвержден план уборки, проведена дезинфекция вольера, скорректирован рацион кормления с учетом видовых особенностей, в КГБУ «Хабаровская крайСББЖ» направлена заявка на оказание услуг по ветеринарному обслуживанию животного.
Вопрос заключения договора на ветеринарное обслуживание животного оставлен на контроле природоохранной прокуратуры.
В прокуроре разъяснил, что бурые медведи включены в утвержденный 08.05.2025 Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1163-р Перечень животных, запрещенных к содержанию. Однако, в соответствии с Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» эти требования не распространяются на животных, приобретенных до 01.01.2020, которые могут находиться на содержании владельцев до наступления их естественной смерти.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео про медведицу Машу, которую содержат в клетке придорожного кафе. Авторы видео утверждают, что Маша содержится в ужасных условиях. У неё нет воды и сена, зимой лежит на голых цементных плитах. Зимой медведи должны спать, а она развлекает зевак, которые кидают в нее банки со сгущенкой.