День молодёжи в Комсомольске-на-Амуре отметят в самом центре города

Город юности готовится масштабно отметить День молодежи. Празднование состоится завтра, 27 июня, с 14 до 23 часов на Театральной площади. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Представителям молодого поколения будем, чем занять себя в свой собственный праздник. Организаторы готовят для жителей и гостей города насыщенную программу.
Для всех желающих будут работать тематические площадки с мастер-классами, хендмейдом, аквагримом, мехенди, а также творческие, профориентационные и образовательные активности.
Свои работы представят участники выставок, а для добровольческих и патриотических объединений проведут лекции и акции. Творческие коллективы выступят на специально оборудованной сцене.
Спортивные организации проведут показательные тренировки по джиу-джитсу, йоге, тяжелой атлетике, боксу.
Желающие смогут присоединиться к сбору гуманитарной помощи бойцам в зоне СВО и написать свое письмо солдату.
Администрация города приглашает всех присоединиться к яркому празднику юности.