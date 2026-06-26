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День молодёжи в Комсомольске-на-Амуре отметят в самом центре города

27 июня в Городе юности будет весело и шумно.

Источник: Хабаровский край сегодня

Город юности готовится масштабно отметить День молодежи. Празднование состоится завтра, 27 июня, с 14 до 23 часов на Театральной площади. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Представителям молодого поколения будем, чем занять себя в свой собственный праздник. Организаторы готовят для жителей и гостей города насыщенную программу.

Для всех желающих будут работать тематические площадки с мастер-классами, хендмейдом, аквагримом, мехенди, а также творческие, профориентационные и образовательные активности.

Свои работы представят участники выставок, а для добровольческих и патриотических объединений проведут лекции и акции. Творческие коллективы выступят на специально оборудованной сцене.

Спортивные организации проведут показательные тренировки по джиу-джитсу, йоге, тяжелой атлетике, боксу.

Желающие смогут присоединиться к сбору гуманитарной помощи бойцам в зоне СВО и написать свое письмо солдату.

Администрация города приглашает всех присоединиться к яркому празднику юности.