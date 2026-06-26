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Ограничения на полеты введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Мера принята для обеспечения безопасности.

Источник: Живем в Нижнем

Пассажиров предупредили о введении ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова.

Авиаузел столицы ПФО не принимает и не выпускает самолеты. Воздушное пространство над городом закрыто для обеспечения безопасности. Аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров.

Напомним, что с ночи на территории региона действует режим опасности по БПЛА. Жителей просят сохранять спокойствие.

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