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Бросившая детей нижегородка вернулась через 20 лет и потребовала с них миллионы

В 90-е она оставила своих дочерей и вернулась в Канаду.

Источник: Живем в Нижнем

Женщина, бросившая трех своих дочерей в 90-е годы и уехавшая в Канаду, вернулась спустя 20 лет и потребовала с них миллионы. Сейчас она живет в Лыскове Нижегородской области, сообщается в сюжете программы «Кстати…».

Сначала нижегородка попросила дочерей отправить ей свидетельства о рождении и паспорта для квоты стоимостью 16 млн рублей, а затем стала угрожать им судом: якобы она обратиться туда, если не получит документы.

Женщина в Лыскове известна как активистка. Местное телевидение даже выпускало с ней сюжет, где рассказывалось, что у нее умерли двое детей, и она взяла на воспитание троих приемных. Позже при общении с журналистами нижегородка все же призналась, что у нее есть дочери. По ее словам, их документы ей необходимы, чтобы подтвердить многодетность и стать в очередь на квоту. Дочери, как утверждает женщина, ей не поверили.

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