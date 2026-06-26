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Ким Чен Ын оценил модернизацию дальнобойных вооружений КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжает модернизировать наступательные вооружения большой дальности, делая ставку не только на оборону. По его словам, это часть демонстрации сил, призванной сдерживать войну.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Он сказал, что само вызывание у врагов постоянной тревоги и страха является важной частью демонстрации сил сдерживания войны. И заверил, что мы будем делать так, чтобы враги в ближайшем будущем знали о том, что все дальнобойные ударные средства наших вооруженных сил заменились обновленными», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации уточняется, что политика партии «нацелена на не простое повышение оборонительной способности, опирающейся на оборонительные средства, а на укрепление смертельной и разрушительной наступательной готовности, не позволяющей врагам посметь воевать с нами».

Ким Чен Ын подчеркнул, что в текущей международной обстановке защита государственной власти возможна благодаря последовательному перевесу в силе, поэтому необходимо наращивать обороноспособность. Политик также обратил внимание на важность развития артиллерийских и ракетных сил сухопутных войск и поставил новые задачи в рамках пятилетнего плана.

Как сообщает ЦТАК, северокорейский лидер присутствовал на испытаниях вооружений, которые проводили оборонные институты по плану модернизации артиллерийских и ракетных сил. Итоги стрельб получили высшую оценку руководства.

На испытаниях специалисты проверяли боевые характеристики сразу нескольких систем. В частности, речь идет об обновленной 240-миллиметровой реактивной системе залпового огня с 24 стволами. Кроме того, оценивались мощь боеголовки специального назначения тактической баллистической ракеты и точность падения снаряда с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы-пушки.

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