Ким Чен Ын оценил модернизацию дальнобойных вооружений КНДР

«Он сказал, что само вызывание у врагов постоянной тревоги и страха является важной частью демонстрации сил сдерживания войны. И заверил, что мы будем делать так, чтобы враги в ближайшем будущем знали о том, что все дальнобойные ударные средства наших вооруженных сил заменились обновленными», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).