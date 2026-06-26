Ким Чен Ын оценил модернизацию дальнобойных вооружений КНДР

«Он сказал, что само вызывание у врагов постоянной тревоги и страха является важной частью демонстрации сил сдерживания войны. И заверил, что мы будем делать так, чтобы враги в ближайшем будущем знали о том, что все дальнобойные ударные средства наших вооруженных сил заменились обновленными», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В публикации уточняется, что политика партии «нацелена на не простое повышение оборонительной способности, опирающейся на оборонительные средства, а на укрепление смертельной и разрушительной наступательной готовности, не позволяющей врагам посметь воевать с нами».
Ким Чен Ын подчеркнул, что в текущей международной обстановке защита государственной власти возможна благодаря последовательному перевесу в силе, поэтому необходимо наращивать обороноспособность. Политик также обратил внимание на важность развития артиллерийских и ракетных сил сухопутных войск и поставил новые задачи в рамках пятилетнего плана.
Как сообщает ЦТАК, северокорейский лидер присутствовал на испытаниях вооружений, которые проводили оборонные институты по плану модернизации артиллерийских и ракетных сил. Итоги стрельб получили высшую оценку руководства.
На испытаниях специалисты проверяли боевые характеристики сразу нескольких систем. В частности, речь идет об обновленной 240-миллиметровой реактивной системе залпового огня с 24 стволами. Кроме того, оценивались мощь боеголовки специального назначения тактической баллистической ракеты и точность падения снаряда с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы-пушки.