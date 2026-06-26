Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запрет на смартфоны в школах: глава Минспросвещения объяснила, кого это коснется

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах совместного заседания палат парламента объяснила планы по запрету на смартфоны в школах, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала подробности о планах по запрету на смартфоны в школах Казахстана. По ее словам, по поводу запретов среди учеников старших классов еще ведутся обсуждения. «В старших классах у нас многие предметы идут через онлайн-платформы, также у нас идет подготовка к ЕНТ и SAT, возможно эти моменты мы будем еще обсуждать с учителями. В других моментах — до 7 класса во время уроков смартфоны нужно будет сдавать», — сказала Сулейменова.