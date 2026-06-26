Запрет на смартфоны в школах: глава Минспросвещения объяснила, кого это коснется

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала подробности о планах по запрету на смартфоны в школах Казахстана. По ее словам, по поводу запретов среди учеников старших классов еще ведутся обсуждения. «В старших классах у нас многие предметы идут через онлайн-платформы, также у нас идет подготовка к ЕНТ и SAT, возможно эти моменты мы будем еще обсуждать с учителями. В других моментах — до 7 класса во время уроков смартфоны нужно будет сдавать», — сказала Сулейменова.