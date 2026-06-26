Умерла Энн Блит, актриса из «Грубой силы» и «Милдред Пирс»

Всего за карьеру актриса снялась более чем в 30 фильмах. Среди ее работ также были «Грубая сила» с Бертом Ланкастером, «Кисмет», «Великий Карузо» и «История Хелен Морган». Позже Блит появлялась и на телевидении, в том числе в сериалах «Сумеречная зона» и «Она написала убийство».