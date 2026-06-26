Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тридцатиградусная жара уйдет из Красноярска в выходные

В Красноярске в предстоящие выходные ожидается изменение погоды. На смену знойной тридцатиградусной жаре придут дожди и переменная облачность. Температура воздуха.

В Красноярске в предстоящие выходные ожидается изменение погоды. На смену знойной тридцатиградусной жаре придут дожди и переменная облачность. Температура воздуха днём понизится до +24, а ночью составит около +15 градусов. По данным Гидрометцентра, в субботу, 27 июня, днем термометры покажут около +24, а ночью +15 градусов. Ожидается кратковременный дождь и переменная облачность. В воскресенье, 28 июня, температурный фон останется прежним: +24 днём и +15 градусов ночью. Сохранится вероятность дождя. Такая погода, с дневной температурой порядка +25…+27 градусов и дождями, продержится как минимум до четверга. Ночи также будут дождливыми.