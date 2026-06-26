Тридцатиградусная жара уйдет из Красноярска в выходные

В Красноярске в предстоящие выходные ожидается изменение погоды. На смену знойной тридцатиградусной жаре придут дожди и переменная облачность. Температура воздуха днём понизится до +24, а ночью составит около +15 градусов. По данным Гидрометцентра, в субботу, 27 июня, днем термометры покажут около +24, а ночью +15 градусов. Ожидается кратковременный дождь и переменная облачность. В воскресенье, 28 июня, температурный фон останется прежним: +24 днём и +15 градусов ночью. Сохранится вероятность дождя. Такая погода, с дневной температурой порядка +25…+27 градусов и дождями, продержится как минимум до четверга. Ночи также будут дождливыми.