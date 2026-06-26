Нижегородцы массово ревакцинируются от дифтерии и столбняка

В Нижегородской области наблюдается высокий спрос на повторную вакцинацию против дифтерии и столбняка. Данные статистики за 2025 год предоставил главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Показатели первичной вакцинации в Нижегородской области остаются стабильными, а повторные прививки становятся более массовыми.
Так, в 2025 году почти 274 тысячи нижегородцев ревакцинировались от дифтерии — на 14 тысяч больше человек, чем годом ранее. Из них дети составляют около 85 тысяч. Повторные прививки от столбняка сделали 273 тысячи жителей региона.
Также востребована вакцинация против туберкулеза. В 2025 году прививки сделали 24,2 тысячи нижегородцев, в том числе 17,9 тысяч младенцев.
По коклюшу наметился спад: первичную вакцинацию сделали 20,6 тысяч человек, что на одну тысячу меньше, чем в 2024 году. Число привитых снизилось и на ревакцинации — с 23,4 тысяч до 22,2 тысяч человек.
Вакцинация против кори в 2025 году охватила 21,9 тысяч человек (против 26,8 тысяч в 2024 году), а ревакцинация — 37,8 тысяч (против 44,1 тысяч). Кроме того, стали реже делать прививки от эпидемического паротита и краснухи.
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