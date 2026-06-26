Нижегородцы массово ревакцинируются от дифтерии и столбняка

Вакцинация против кори в 2025 году охватила 21,9 тысяч человек (против 26,8 тысяч в 2024 году), а ревакцинация — 37,8 тысяч (против 44,1 тысяч). Кроме того, стали реже делать прививки от эпидемического паротита и краснухи.