Mash: Александру Серову запретили дальние полеты из-за проблем с сосудами на ногах

Ранее в Сети появилась информация о том, что певцу Алексею Глызину запретили выступать с танцевальными номерами на сцене из-за тромбоза ноги. Утверждается, что артист на протяжении недели страдал от сильной боли и не обращался к врачам, пока состояние не ухудшилось.