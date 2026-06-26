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Mash: Александру Серову запретили дальние полеты из-за проблем с сосудами на ногах

Врачи запретили дальние перелеты певцу Александру Серову. Как пишет Mash, причиной послужили проблемы с сосудами на ногах и серьезная угроза отрыва тромба.

Врачи запретили дальние перелеты певцу Александру Серову. Как пишет Mash, причиной послужили проблемы с сосудами на ногах и серьезная угроза отрыва тромба.

По данным источника, артисту пришлось отменить концерты в Таиланде, полет до которого составляет девять часов. Уточняется, что неподвижное положение, сухой воздух и перепады давления могут провоцировать тромбоз. Авторы материала отмечают, что формально безопасны для музыканта только быстрые рейсы до шести часов с обязательной медикаментозной поддержкой.

При этом на фоне рекомендаций врачей Серов отказался и от пятичасовых перелетов. Утверждается, что артист отказался от корпоративов в Марокко и Израиле.

Telegram-канал добавил, что гонорар за выступление Александра Серова за рубежом оценивается в пять миллионов рублей, однако певец выбирает интересные ему выступления точечно. Сейчас певец принимает заказы исключительно в России.

Ранее в Сети появилась информация о том, что певцу Алексею Глызину запретили выступать с танцевальными номерами на сцене из-за тромбоза ноги. Утверждается, что артист на протяжении недели страдал от сильной боли и не обращался к врачам, пока состояние не ухудшилось.

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