Житель Прикамья отсудил у работодателя 1,5 млн рублей за травму в ДТП

Пострадавший в ДТП обратился в суд с иском к работодателю. Мужчина посчитал, что юридическое лицо обязано компенсировать ему моральный вред, полученный во время и после аварии. В ходе рассмотрения гражданского дела в качестве соответчика также привлекли владельца грузового автомобиля.