Волгоградцам отменили угрозу атаки дронов спустя пять часов 26 июня

Сегодня утром, 26 июня, в Волгоградской области сняли режим беспилотной опасности. Сотрудники МЧС запустили оповещение около пяти часов утра, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Напомним, тревогу объявили в полночь. Почти пять часов жители области соблюдали меры предосторожности: не пользовались лифтами и старались находиться в комнатах без окон. При этом воздушная гавань города не прекращала работу — аэропорт Волгограда принимал и отправлял рейсы по расписанию.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше