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В Калининграде проведут мониторинг здания ДС «Юность»

На обследование легкоатлетического манежа выделят 9 млн рублей.

В Калининграде проведут мониторинг здания легкоатлетического манежа ДС «Юность». Информацию об этом опубликовали на сайте горадминистрации.

На работы готовы потратить около девяти миллионов рублей. Подрядчику предстоит установить датчики в разных частях манежа и следить за их показателями.

Специалистам нужно проконтролировать деформацию строительных конструкций и фундаментов. Это необходимо для своевременного предотвращения аварийных ситуаций. Также потребуется следить за колебаниями уровня подземных вод.

«Нужно посмотреть и проверить состояние стен и фундаментов, чтобы понимать, что нужно делать. Решение нужно принимать на фоне знаний. Определимся, что с перекрытиями, и будем всю информацию закладывать в техническое задание. Работы в этом году проводим в бассейне. А мониторинг необходим, чтобы понять, что делать с основным зданием. Его тоже планируем приводить в порядок», — пояснила корреспонденту Калининград.Ru глава городской администрации Елена Дятлова.

В 2026 году власти выделили 58 миллионов рублей на капитальный ремонт внутренних помещений бассейна и фойе в «Юности». Завершить работы необходимо в течение лета. Также в ближайшее время закончат благоустройство прилегающей площади.

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