В Калининграде проведут мониторинг здания ДС «Юность»

«Нужно посмотреть и проверить состояние стен и фундаментов, чтобы понимать, что нужно делать. Решение нужно принимать на фоне знаний. Определимся, что с перекрытиями, и будем всю информацию закладывать в техническое задание. Работы в этом году проводим в бассейне. А мониторинг необходим, чтобы понять, что делать с основным зданием. Его тоже планируем приводить в порядок», — пояснила корреспонденту Калининград.Ru глава городской администрации Елена Дятлова.