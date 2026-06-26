В Красноярском крае в 2026 году отремонтируют 11 школ

В Красноярском крае в 2026 году завершат капитальный ремонт 11 школ. А уже с 1 сентября четыре обновленных учреждения откроются в Красноярске.
Речь идет о школе № 94 в Ленинском районе, школе № 78 в Свердловском районе, гимназии № 13 и образовательной площадке № 2 комплекса «Покровский». В школе № 94 заменили инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку и обновили кровлю. Сейчас рабочие штукатурят и красят фасад, монтируют тепловой узел.
Также в здании установят подъемник для маломобильных учеников. Школа получила новое интерактивное, технологическое и спортивное оборудование, территорию уже заасфальтировали. 1 сентября в обновленные классы вернутся более 1 200 учеников.
В школе № 78 отремонтировали кровлю, выполнили демонтаж и стяжку полов на всех этажах. Сейчас там красят стены, монтируют потолки, устанавливают двери и окна. Готовность объекта составляет 74%. В новом учебном году в школу № 78 вернутся более 1 300 детей. Для учреждения закупят новое оборудование, также запланированы ремонт спортивных площадок и благоустройство территории. Работы финансируют за счет краевой субсидии и городского бюджета.
До 2028 года в Красноярском крае планируют обновить еще 52 образовательных учреждения. Главам муниципалитетов поручили регулярно контролировать ход ремонта и сдавать объекты в срок. С 2025 года модернизация школ проводится в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети».