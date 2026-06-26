В Красноярском крае в 2026 году отремонтируют 11 школ

В школе № 78 отремонтировали кровлю, выполнили демонтаж и стяжку полов на всех этажах. Сейчас там красят стены, монтируют потолки, устанавливают двери и окна. Готовность объекта составляет 74%. В новом учебном году в школу № 78 вернутся более 1 300 детей. Для учреждения закупят новое оборудование, также запланированы ремонт спортивных площадок и благоустройство территории. Работы финансируют за счет краевой субсидии и городского бюджета.