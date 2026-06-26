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Как будут продавать алкоголь 27 июня 2026 в Красноярске?

Ответили в Министерстве промышленности и торговли Красноярского края.

В Красноярске не планируют вводить запрет на продажу алкоголя 27 июня 2026 года, подтвердили krsk.aif.ru в Министерстве промышленности и торговли Красноярского края.

27 июня 2026 года по всей стране отметят День молодёжи и пройдут выпускные вечера. В связи с этим в 40 регионах России ввели запрет на розничную продажу спиртного.

В Красноярске будут действовать стандартные ограничения, которые вступили в силу с 1 марта 2026 года. Алкоголь можно будет купить:

С 10:00 до 21:00. В торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенно-пристроенных и пристроенных к ним помещениях.

С 8:00 до 23:00. В магазинах, находящихся в отдельно стоящих зданиях, торговых центрах и других объектах, где нет жилых квартир.

В заведениях общепита, расположенных внутри помещений. На них ограничения не распространяются.

Кино, караоке и DJ Smash. Полная программа Дня молодёжи 2026 в Красноярске.

Где и во сколько выступит DJ Smash в Красноярске 27 июня 2026?