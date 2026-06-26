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Новости Татарстана 26 июня: закрытие аэропорта, задержка рейсов, Ургант

Четверг, 25 июня, запомнился очередной беспилотной тревогой, закрытием аэропортов и многочасовыми задержками рейсов.

Источник: Freepik

При этом повестку дня украсили громкая свадьба с Иваном Ургантом и важные новости для авиастроительной отрасли: определен первый получатель полностью импортозамещённых Ту-214, а американские аналитики встревожены возможностями Ту-160М. Завершился день масштабным выпускным и вручением медицинской премии. Подробнее — в обзоре Kazan.aif.ru.

Непогода возвращается: прогноз на 26 июня.

Утром 26 июня синоптики и МЧС предупредили о новой волне непогоды. В большинстве районов Татарстана ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 15−17 м/с. Дневная температура — +19… +24°. Водителей и пешеходов просят быть осторожными, особенно в низинах, где после прошлых ливней ещё сохраняются проблемные участки.

Беспилотная опасность и временное закрытие аэропортов.

Утро 25 июня вновь началось с режима беспилотной опасности. Сначала ограничения ввели в аэропорту Бугульмы, затем временно закрылись аэропорты Казани и Нижнекамска. МЧС предупредило об угрозе атаки БПЛА для Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов. Это уже четвёртый день подряд, когда тема безопасности остаётся центральной в повестке республики. Позже ограничения сняли, но работа авиагаваней сбилась.

Массовые задержки рейсов в Казани.

Из-за временного закрытия аэропортов и ограничений в московских Шереметьево, Внуково и Домодедово расписание казанского аэропорта серьёзно сдвинулось. К вечеру 25 июня задерживалось 17 рейсов. Утром 26 июня картина остаётся напряжённой: на вылет опаздывают рейсы в Санкт-Петербург (на 4 часа), Минеральные Воды (на 2 часа), Махачкалу (на 2,5 часа); на прилёт задерживаются самолёты из Сочи (на 5 часов), Саньи, Душанбе, Иркутска, Минеральных Вод. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на сайтах авиакомпаний.

Свадьба с Ургантом за 25 млн рублей.

Одной из самых обсуждаемых тем дня стало закрытое свадебное торжество в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» под Казанью. Мероприятие обошлось примерно в 25 млн рублей. Для 45 гостей арендовали весь гостиничный фонд комплекса. Ведущим вечера стал шоумен Иван Ургант, выступала группа PIZZA. Гостям запретили публиковать фото и видео. По информации Telegram-каналов, жених — Тимур Ибрагимов, основатель образовательной онлайн-платформы «Сотка» (подготовка к ЕГЭ) с выручкой около 1,8 млрд рублей и чистой прибылью свыше 350 млн рублей по итогам 2025 года. Его супругой стала 20-летняя Варвара Волкова — дочь московского бизнесмена.

Первые Ту-214 получат Red Wings.

ОАК определила первого крупного заказчика полностью импортозамещённых пассажирских лайнеров Ту-214. 11 самолётов планируется передать авиакомпании Red Wings начиная с 2027 года. Интерес также проявила «Якутия», продолжаются переговоры с S7 Airlines. Производственная программа предусматривает выход на серийный выпуск порядка 20 машин в год. Эксперты предупреждают: планы зависят от стабильных поставок комплектующих, кадровых ресурсов и отсутствия производственных сбоев на предприятиях.

Американские аналитики озабочены Ту-160М.

Издание Military Watch Magazine посвятило материал модернизированному стратегическому ракетоносцу Ту-160М. Поводом стали длительные патрульные полёты над северными морями. Авторы выделили высокую скорость, межконтинентальную дальность и новые двигатели НК-32−02, увеличивающие продолжительность полёта. Подчёркивается, что Ту-160М остаётся единственным серийным бомбардировщиком такого класса. Производство и модернизация ведутся на Казанском авиационном заводе им. Горбунова, который остаётся ключевой площадкой стратегической авиации России.

Общегородской выпускной у «Чаши».

Вечером 25 июня у Центра семьи «Казан» состоялся большой городской выпускной. Тысячи одиннадцатиклассников собрались на концертную программу и торжественные мероприятия. Это стало главной позитивной новостью дня.

Премия «Врач года — Ак чәчәкләр 2026».

В Казани вручили ежегодную медицинскую премию. Наградили лучших врачей и медицинские коллективы Татарстана. Для региональной повестки это одно из ключевых официальных событий дня.

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