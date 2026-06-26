Новости Татарстана 26 июня: закрытие аэропорта, задержка рейсов, Ургант

Одной из самых обсуждаемых тем дня стало закрытое свадебное торжество в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» под Казанью. Мероприятие обошлось примерно в 25 млн рублей. Для 45 гостей арендовали весь гостиничный фонд комплекса. Ведущим вечера стал шоумен Иван Ургант, выступала группа PIZZA. Гостям запретили публиковать фото и видео. По информации Telegram-каналов, жених — Тимур Ибрагимов, основатель образовательной онлайн-платформы «Сотка» (подготовка к ЕГЭ) с выручкой около 1,8 млрд рублей и чистой прибылью свыше 350 млн рублей по итогам 2025 года. Его супругой стала 20-летняя Варвара Волкова — дочь московского бизнесмена.