Иностранец может сесть в тюрьму на 20 лет из-за поисков золота в Минске

Установлено, что в Минск мужчина приехал за месяц до задержания. Он планировал найти в Беларуси работу, так как на родине у него накопилось много долгов. Фигурант планировал работать в такси, но не смог из-за отсутствия лицензии. Тогда, по его словам, он в торговом центре познакомился с мужчиной, предложившим искать по городу «сокровища». Обвиняемый заявил, что думал, что в свертках лежит золото.