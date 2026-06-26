Иностранец может сесть в тюрьму на 20 лет из-за поисков золота в Минске

В Минске задержали иностранца из-за поисков золота. Подробности в прокуратуре Центрального района рассказали агентству «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 27-летний ранее не судимый иностранец. Мужчину задержали вечером 10 апреля вблизи одного из жилых домов на Долгиновском тракте. При обыске у него нашли и изъяли 49 расфасованных на дозы свертков с особо опасным психотропом общей массой 45,82 грамма. А на квартире на улице Смолякова, которую снимал иностранец, обнаружили пакетик с порошком, в котором, по заключению экспертизы, было еще 0,86 грамма наркотика.
Установлено, что в Минск мужчина приехал за месяц до задержания. Он планировал найти в Беларуси работу, так как на родине у него накопилось много долгов. Фигурант планировал работать в такси, но не смог из-за отсутствия лицензии. Тогда, по его словам, он в торговом центре познакомился с мужчиной, предложившим искать по городу «сокровища». Обвиняемый заявил, что думал, что в свертках лежит золото.
Иностранца будут судить за незаконные в целях сбыта приобретение, перевозку и хранение особо опасных психотропных веществ в крупном размере, совершенных организованной группой лиц (ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси). Ему грозит до 20 лет заключения. Свою вину он не признал.
А еще мы писали, что белорус пойдет под суд за преступление, которое совершил со своим пакетом.
Тем временем белорусов предупредили о запрете называть номер талона к врачу и сообщениях из поликлиники.