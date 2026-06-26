«Был даже швейцар»: Пушкинская библиотека-читальня в Москве к 125-летнему юбилею рассказала о своем прошлом

«Процесс записи в библиотеку на заре ее основания был сложным бюрократическим процессом. Читателю требовалось предоставить не только личное заявление, но и поручительство от священника, работодателя или преподавателя, которые несли материальную ответственность за сохранность фонда. Сегодня эта практика полностью упразднена, а доступ к библиотечным услугам осуществляется с помощью единого читательского билета», — отметили в ведомстве.