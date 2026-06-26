«Был даже швейцар»: Пушкинская библиотека-читальня в Москве к 125-летнему юбилею рассказала о своем прошлом

Старейшая столичная библиотека-читальня имени А. С. Пушкина, открытая в 1899 году в честь столетия со дня рождения поэта, представила архивные данные о первых годах работы учреждения.
Согласно историческим отчетам, в начале XX века доступ к книжному фонду был строго регламентирован и требовал наличия письменного поручительства от официальных лиц, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.
В архивных документах за 1901 год зафиксировано, что учреждение, работавшее 343 дня в году, ежесуточно принимало в среднем 34 читателя. Основным контингентом были учащиеся учебных заведений и служащие. Помимо выдачи литературы, читальня выполняла просветительскую функцию: при ней была открыта аудитория для публичных лекций, посвященных широкому спектру дисциплин — от физики и географии до истории и гигиены.
Персонал библиотеки в то время был минимален: помимо заведующего и библиотекарей, в штат входили швейцар и «мальчик при библиотеке», чьи функции заключались в обслуживании книжных полок.
«Процесс записи в библиотеку на заре ее основания был сложным бюрократическим процессом. Читателю требовалось предоставить не только личное заявление, но и поручительство от священника, работодателя или преподавателя, которые несли материальную ответственность за сохранность фонда. Сегодня эта практика полностью упразднена, а доступ к библиотечным услугам осуществляется с помощью единого читательского билета», — отметили в ведомстве.
На сегодняшний день библиотека-читальня имени А. С. Пушкина продолжает функционировать как крупный культурно-просветительский центр. Помимо выдачи книг, в учреждении на регулярной основе проводятся творческие встречи и лектории, доступные для широкой аудитории. Запись в современные городские библиотеки Москвы теперь максимально упрощена и доступна в онлайн-режиме через столичный портал госуслуг.