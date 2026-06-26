В Хабаровском крае строят первый в России многоквартирный дом из бруса

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил в своём канале в МАХ о запуске уникального проекта в Николаевске-на-Амуре.
«Реализуем уникальный проект в Николаевске-на-Амуре. Строим двухэтажный дом из профилированного бруса, где планируем выкупить квартиры для переселения людей из аварийного жилья», — отметил он.
По словам главы региона, это первый в России многоквартирный дом такого типа.
«Это первый и пока единственный многоэтажный дом из профилированного бруса во всей России. Делает его наш местный подрядчик», — подчеркнул Демешин.
Он добавил, что проект реализует местная компания, которая ранее запустила собственный цех по переработке древесины. Дом площадью более 600 квадратных метров планируют сдать в конце 2026 года.
Также губернатор отметил, что развитие деревянного домостроения в регионе продолжается. В Чегдомыне по программе «Комплексное развитие сельских территорий» строят жилой комплекс из 15 деревянных домов с возможностью выкупа жилья после работы в сельской местности.
«Всем главам муниципалитетов поставил задачу — активнее включаться в государственную программу, помогать бизнесу, который стремится развивать перерабатывающие производства», — добавил он.