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В Хабаровском крае строят первый в России многоквартирный дом из бруса

Дом возводят в Николаевске-на-Амуре для переселения из аварийного жилья.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил в своём канале в МАХ о запуске уникального проекта в Николаевске-на-Амуре.

«Реализуем уникальный проект в Николаевске-на-Амуре. Строим двухэтажный дом из профилированного бруса, где планируем выкупить квартиры для переселения людей из аварийного жилья», — отметил он.

По словам главы региона, это первый в России многоквартирный дом такого типа.

«Это первый и пока единственный многоэтажный дом из профилированного бруса во всей России. Делает его наш местный подрядчик», — подчеркнул Демешин.

Он добавил, что проект реализует местная компания, которая ранее запустила собственный цех по переработке древесины. Дом площадью более 600 квадратных метров планируют сдать в конце 2026 года.

Также губернатор отметил, что развитие деревянного домостроения в регионе продолжается. В Чегдомыне по программе «Комплексное развитие сельских территорий» строят жилой комплекс из 15 деревянных домов с возможностью выкупа жилья после работы в сельской местности.

«Всем главам муниципалитетов поставил задачу — активнее включаться в государственную программу, помогать бизнесу, который стремится развивать перерабатывающие производства», — добавил он.