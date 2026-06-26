Движение по улице Рождественской временно ограничат в июле

Движение транспорта по улице Рождественской в Нижнем Новгороде (от площади Маркина до улицы Широкой) будет временно ограничено с 00:01 4 июля до 05:00 5 июля; с 00:01 11 июля до 05:00 12 июля; с 00:01 18 июля до 05:00 19 июля; а также с 00:01 25 июля до 05:00 26 июля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Объехать данную зону можно по прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение по участку улицы Новой временно ограничено.