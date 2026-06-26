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Первый матч сезона ФНЛ 2026/27 «СКА-Хабаровск» сыграет с ФК «Челябинск»

ФНЛ разработала предварительный календарь Первой лиги сезона 2026/27.

Источник: Хабаровский край сегодня

Футбольная национальная лига опубликовала предварительный календарь игр для команд Первой лиги сезона 2026/27. Так, в рамках первого тура ФК «СКА-Хабаровск» в гостях сыграет с ФК «Челябинск», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Далее армейцы отправятся в Волгоград, чтобы провести матч второго тура Лиги PARI с «Ротором». В третьем туре «СКА-Хабаровск» сыграет с ФК «Уфа». В четвёртом туре красно-синие дома примут команду «Урал», в которую из команды из крупнейшего города Дальнего Востока перевёлся Сергей Юран.

Напомним, что изначально тренер подписал контракт на сезон 2026/27 с «СКА-Хабаровск». Однако спустя две недели покинул пост, объяснив решение рекомендацией врачей не летать ближайшие месяцы на дальние расстояния.

Полный календарь Первой лиги опубликуют после его утверждения Исполкомом РФС. Также в ФНЛ отметили, что до этого момента возможно внесение изменений в итоговую версию календаря.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало, что футбольную команду «СКА-Хабаровск» покинул вратарь Ислам Имамов.