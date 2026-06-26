Первый матч сезона ФНЛ 2026/27 «СКА-Хабаровск» сыграет с ФК «Челябинск»

Далее армейцы отправятся в Волгоград, чтобы провести матч второго тура Лиги PARI с «Ротором». В третьем туре «СКА-Хабаровск» сыграет с ФК «Уфа». В четвёртом туре красно-синие дома примут команду «Урал», в которую из команды из крупнейшего города Дальнего Востока перевёлся Сергей Юран.