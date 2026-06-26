Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске объяснили появление траншеи возле деревьев на Копылова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты прокомментировали ситуацию с траншеей, появившейся между деревьями в районе дома № 48 на улице Копылова. Ранее жители выразили опасения, что во время работ могла быть повреждена корневая система зеленых насаждений.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты прокомментировали ситуацию с траншеей, появившейся между деревьями в районе дома № 48 на улице Копылова. Ранее жители выразили опасения, что во время работ могла быть повреждена корневая система зеленых насаждений.

Как сообщили в Управлении дорог, траншея необходима для переноса под землю линий электроснабжения. Перед началом работ специалисты обследовали деревья и выявили восемь сухостойных экземпляров, которые подлежат сносу. Однако из-за близости контактной сети убрать их сейчас невозможно — работы проведут позже, во время демонтажа существующих коммуникаций.

Чтобы сохранить здоровые деревья, было принято решение прокладывать траншею между ними, а не вырубать зеленые насаждения.

В УДИБ отметили, что основные корни деревьев не повреждены. При выполнении работ затронуты только боковые корешки, которые способны восстановиться после обратной засыпки грунта. Угрозы для жизни деревьев нет, а их состояние будут контролировать.

Напомним, благоустройство улицы Копылова проводится в рамках подготовки Красноярска к 400-летнему юбилею. На участке протяженностью 1,5 километра обустраивают новое пешеходное покрытие, велодорожку и современное освещение с размещением проводов под землей.

Завершить работы планируется в сентябре.