В Красноярске объяснили появление траншеи возле деревьев на Копылова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты прокомментировали ситуацию с траншеей, появившейся между деревьями в районе дома № 48 на улице Копылова. Ранее жители выразили опасения, что во время работ могла быть повреждена корневая система зеленых насаждений.
Как сообщили в Управлении дорог, траншея необходима для переноса под землю линий электроснабжения. Перед началом работ специалисты обследовали деревья и выявили восемь сухостойных экземпляров, которые подлежат сносу. Однако из-за близости контактной сети убрать их сейчас невозможно — работы проведут позже, во время демонтажа существующих коммуникаций.
Чтобы сохранить здоровые деревья, было принято решение прокладывать траншею между ними, а не вырубать зеленые насаждения.
В УДИБ отметили, что основные корни деревьев не повреждены. При выполнении работ затронуты только боковые корешки, которые способны восстановиться после обратной засыпки грунта. Угрозы для жизни деревьев нет, а их состояние будут контролировать.
Напомним, благоустройство улицы Копылова проводится в рамках подготовки Красноярска к 400-летнему юбилею. На участке протяженностью 1,5 километра обустраивают новое пешеходное покрытие, велодорожку и современное освещение с размещением проводов под землей.
Завершить работы планируется в сентябре.