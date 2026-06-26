В Красноярске объяснили появление траншеи возле деревьев на Копылова

Как сообщили в Управлении дорог, траншея необходима для переноса под землю линий электроснабжения. Перед началом работ специалисты обследовали деревья и выявили восемь сухостойных экземпляров, которые подлежат сносу. Однако из-за близости контактной сети убрать их сейчас невозможно — работы проведут позже, во время демонтажа существующих коммуникаций.