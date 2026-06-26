Резкий рост интереса к повторной вакцинации отметили среди нижегородцев

В Нижегородской области фиксируется всплеск интереса к повторной вакцинации — жители региона активно обновляют защиту от ряда инфекций. Данные предоставлены Роспотребнадзором и отражают динамику прививочной кампании в регионе, сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Первичная вакцинация в области сохраняет устойчивые показатели, тогда как темпы ревакцинации демонстрируют заметный рост. Особенно ярко это прослеживается в сегменте прививок против дифтерии: в 2025 году процедуру прошли свыше 273,9 тыс. человек — это выше результата 2024 года (259,7 тыс.). Среди получивших ревакцинацию порядка 85 тыс. составляют дети.
Схожая динамика наблюдается и в отношении ревакцинации от столбняка: в 2025 году её прошли более 273 тыс. жителей региона.
Стабильность сохраняется в показателях вакцинации против туберкулёза: в текущем году прививки сделали 24,2 тыс. нижегородцев. Основную часть этой группы формируют новорождённые — их число достигло 17,9 тыс.
Вместе с тем по ряду других инфекций прослеживается снижение охвата. Так, вакцинация против коклюша показала спад как в сегменте первичной иммунизации (с 21,2 тыс. до 20,6 тыс.), так и в части ревакцинаций (с 23,4 тыс. до 22,2 тыс.).
Аналогичная тенденция отмечена в статистике по кори: первичную вакцинацию в 2025 году прошли 21,9 тыс. человек (в 2024‑м — 26,8 тыс.), ревакцинацию — 37,8 тыс. (против 44,1 тыс. годом ранее). Уменьшение показателей также зафиксировано по эпидемическому паротиту и краснухе.
Ранее нижегородцам рассказали о возможностях получения бесплатной вакцины от рака.