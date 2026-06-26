Резкий рост интереса к повторной вакцинации отметили среди нижегородцев

Вместе с тем по ряду других инфекций прослеживается снижение охвата. Так, вакцинация против коклюша показала спад как в сегменте первичной иммунизации (с 21,2 тыс. до 20,6 тыс.), так и в части ревакцинаций (с 23,4 тыс. до 22,2 тыс.).