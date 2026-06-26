В Зеленоградске полиция выявила экскурсоводов-нелегалов

Рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов региональные власти начали проводить в марте 2025 года. В минконтроля тогда же подчеркнули, что запись на аттестацию в региональном министерстве по культуре и туризму не дает права на работу гидом — нужна именно аттестация.