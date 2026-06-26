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В Зеленоградске полиция выявила экскурсоводов-нелегалов

Правоохранители уделили особое внимание проверке документов, подтверждающих право экскурсоводов на осуществление профессиональной деятельности.

В Зеленоградске в ходе рейда, проведенного полицией совместно с министерством регионального контроля, были выявлены экскурсоводы, занимающиеся своей деятельностью нелегально. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, правоохранители уделили особое внимание проверке документов, подтверждающих право экскурсоводов на осуществление профессиональной деятельности, а также на соблюдение обязательных требований при оказании услуг населению.

В итоге, как уточняют в пресс-службе ведомства, были выявлены экскурсоводы без соответствующей аттестации, которые предоставляли свои услуги с нарушениями.

«Подобные мероприятия позволяют комплексно подходить к вопросам обеспечения безопасности в период туристического сезона, а также пресекать деятельность недобросовестных граждан, вводящих отдыхающих в заблуждение, — сообщили в пресс-службе. — В отношении нарушителей составлены административные протоколы. УМВД России призывает жителей и гостей Зеленоградска пользоваться услугами только аттестованных экскурсоводов».

Отметим, что в сентябре прошлого года министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что запрет проводить экскурсии неаттестованным гидам повысил уровень туристических услуг в регионе.

На тот момент, по его словам, в регионе было аттестовано 422 гида, ещё 240 подали заявление на прохождение соответствующего экзамена.

Рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов региональные власти начали проводить в марте 2025 года. В минконтроля тогда же подчеркнули, что запись на аттестацию в региональном министерстве по культуре и туризму не дает права на работу гидом — нужна именно аттестация.

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Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
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